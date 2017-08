Lufthansa získala podporu nemeckej vlády pri kúpe časti Air Berlin

Ilustračné foto Lufthansy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa získala väčšiu podporu zo strany nemeckej vlády, čo sa týka prevzatia veľkej časti aktív konkurenčnej Air Berlin, ktorá minulý týždeň vyhlásila platobnú neschopnosť. Nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová totiž uviedla, že takýto krok víta.Ministerka pre denník Handelsblatt povedala, že Lufthansa už je nemeckým leteckým šampiónom a prevzatie Air Berlin môže jej pozíciu ešte posilniť.Ani Lufthansa, najväčší nemecký letecký dopravca, nemôže kúpiť celé aerolínie, pretože by tak získala dominantné postavenie na domácom trhu. Ale spomedzi ostatných potenciálnych uchádzačov práve Lufthansa ako prvá prejavila záujem o aktíva Air Berlin.Generálny riaditeľ írskej leteckej spoločnosti Ryanair Michael O'Leary sa už sťažoval, že celý proces prebieha príliš rýchlo na to, aby aj ostatní mali šancu predložiť ponuku.Medzi záujemcami o krachujúcu spoločnosť sú údajne britská spoločnosť EasyJet, Condor, letecká divízia cestovnej kancelárie Thomas Cook, aj cestovná kancelária TUI.Kúpa častí problematických nemeckých aerolínií prinesie úspešnému záujemcovi prístup k tzv. odletovým a pristávacím slotom Air Berlin na rušných letiskách, ako sú Düsseldorf a Berlín.Rokovania o osude leteckej spoločnosti Air Berlin, ktorá pokračuje v prevádzke len vďaka preklenovaciemu úveru od vlády, sa konali aj cez uplynulý víkend a majú pokračovať v podobne rýchlom tempe.Generálny riaditeľ aerolínií Thomas Winkelmann cez víkend vyjadril nádej, že do septembra sa podarí situáciu vyriešiť.Winkelmann dodal, že Air Berlin rokovali s viac ako desiatimi záujemcami, ale podľa neho sa nakoniec majetok aerolínií pravdepodobne rozdelil medzi dvoch alebo troch kupujúcich.Niki, rakúska dcéra Air Berlin, ktorá nie je súčasťou konkurzného konania, sa tiež považuje za atraktívnu, pretože má nižšie náklady.Podnikateľ Hans Rudolf Wöhrl, ktorý pred desiatimi rokmi predal aerolíniám Air Berlin letecké spoločností DBA a LTU, prejavil tiež záujem o kúpu, ale chce celé Air Berlin, aby mohli pokračovať ako nezávislá letecká spoločnosť.