Lugano zdolalo H. Králové. Postúpilo do semifinále Spenglerovho pohára

90. ročník Spenglerovho pohára



HC Lugano - Mountfield Hradec Králové 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)



Góly: 12. a 19. Hofmann, 30. Fazzini, 31. Vesce – 12. Šimánek, 44. Džerinš, 52. Červený



/za H. Králové chytal P. Rybár do 31. min., inkasoval 4 góly/







ďalší program - streda:



20.15 Dinamo Minsk - HC Davos

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Davos 28. decembra (TASR) - Hokejisti HC Lugano zdolali v stredajšom zápase na 90. ročníku Spenglerovho pohára v Davose českého extraligistu Mountfield Hradec Králové 4:3 a postúpili ako víťaz A-skupiny priamo do semifinále. Za Mountfield chytal do 31. minúty slovenský brankár Patrik Rybár, po štvrtom inkasovanom góle ho medzi žŕdkami nahradil Ondřej Kacetl.Postup do ďalšej fázy majú zabezpečený všetci účastníci tradičného turnaja. Víťazi skupín idú priamo do semifinále, tímy z druhých a tretích miest zohrajú play off o postup medzi elitné kvarteto. Finálový duel je na programe v sobotu na poludnie.