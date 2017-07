Lukaku mieri za 75 miliónov libier z Evertonu do Manchestru United

Belgický futbalista Romelu Lukaku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júla (TASR) - Belgický futbalový reprezentant Romelu Lukaku je blízko k prestupu z Evertonu do Manchestru United. Podľa BBC sa jeho súčasný zamestnávateľ dohodol s konkurenčným anglickým klubom na prestupovej čiastke 75 miliónov libier.Transfer ešte nie je spečatený, tréner "červených diablov" Jose Mourinho však verí, že sa útočník pripojí k tímu pred nedeľňajším odletom na sústredenie do USA. Lukaku strelil v uplynulej sezóne 25 gólov a v marci odmietol najlukratívnejšiu zmluvu v histórii Evertonu.uviedol Lukaku.Jeho prechod do Manchestru nemá podľa BBC súvis s rokovaním o návrate Waynea Rooneyho do Evertonu. Rooney prestúpil do United v roku 2004 práve z liverpoolskeho klubu.