Los Angeles 9. júla (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku potvrdil príchod do Manchestru United. Predstihol tak oficiálne stanovisko svojho nového klubu, ktorý zatiaľ informoval iba o dohode s Evertonom.Dvadsaťštyriročný útočník absolvoval v sobotu lekársku prehliadku v Los Angeles, kde je momentálne na dovolenke s kamarátom a budúcim spoluhráčom Paulom Pogbom. Prestúpi za 75 miliónov libier, čiastka sa môže zvýšiť o ďalších pätnásť miliónov na základe bonusov. Everton získa aj svojho bývalého hráča Waynea Rooneyho. Finančne ekvivalentná ponuka na poslednú chvíľu nepomohla FC Chelsea, kde Lukaku pôsobil v minulosti.prezradil Lukaku pre ESPN.V minulej sezóne najvyššej anglickej súťaže nastrieľal 25 gólov a v tabuľke kanonierov skončil druhý za Harrym Kaneom z Tottenhamu Hotspur. V marci odmietol najlukratívnejšiu zmluvu v histórii Evertonu. Druhýkrát v kariére bude hrať pod trénerským vedením Joseho Mourinha, ktorý bol na lavičke Chelsea, keď Lukaku odišiel práve do Evertonu. "To bolo za iných okolností. Vtedy som bol mladý a chcel som pravidelne nastupovať. Pochopil moje dôvody a ja som ich opodstatnenie ukázal na ihrisku. Teraz mám 24, a on vidí vyspelosť, čo som nadobudol rokmi," povedal Belgičan.Manchester United má v USA na programe päťzápasové predsezónne turné.