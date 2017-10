BRATISLAVA 25. októbra - Na svoje prvé samostatné turné už o pár dní vyráža Lukáš Adamec a jeho band. Počas troch týždňov navštívi Košice, Svidník, Zvolen. Nové Mesto nad Váhom, Nitru, Banskú Bystricu, Prešov, Bratislavu, Martin a Trenčín.

Známe covery

Šnúru desiatich koncertov odštartuje Lukáš ako hrdý košický lokálpatriot vo svojom rodnom meste v piatok 27. októbra v Kasárňach/Kulturparku. „Okrem všetkých 11 pesničiek z môjho prvého albumu odznejú na koncertoch aj známe covery, ktoré výborne fungujú na ľudí. Tí sa pri nich výborne bavia a my chceme priniesť svojim fanúšikom zábavu,“ hovorí Lukáš.Na pódiach sa stretne zostava muzikantov, aká ešte s Lukášom nehrala. „Okrem Tomiho Okresa a Jožka Dvořáka, s ktorými hrávam už dlho k nám pribudne hráč na klávesy Matej 'Lazy' Lazár a na basu Martin 'Miťo' Samuely. S ním som už síce hral, ale v tejto zostave a v tomto projekte je Miťo nový. Pozvali sme si aj hostí. Určite si s nami zahrajú niektorí muzikanti, ktorí sa podieľali na mojom albume.“

Krst albumu

Zdroj: Webnoviny.sk - Lukáš Adamec pokrstí album, na ktorom je hit Horúca láska © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Album, ktorý vyšiel ešte v júli a Lukášovi priniesol hit Horúca láska, sa zatiaľ nedočkal svojho slávnostného uvedenia do života, čo muzikanti napravia na turné v najbližších dňoch.„Krstiť sa bude na dvoch miestach - v Košiciach a v Bratislave. V Košiciach album pokrstí Vlado Krausz, textár ktorý nám napísal texty napríklad k pesničkám Horúca láska a Keď ma raz odsúdia a v Bratislave moderátor Marcel Forgáč,“ vraví spevák.Keď ma raz odsúdia je druhým klipom pochádzajúcim z Lukášovho albumu. V lokalitách Ružína, Prešov,a Veľkého a Malého Šarisa ho natočil známy prešovský režisér Jaro „Jaris“ Vaľko.„Bude to určite veľmi pekný klip, pretože Jaris je známy tým, že vie krásne vystihnúť atmosféru a dáva ju do pekných obrázkov. Táto balada si klip od Jarisa rozhodne zaslúži,“ predstavuje Lukáš svoju novinku, ktorá mala premiéru 22. októbra.