Lukáš Adamec vydáva kontroverzné video k piesni Dýchaj, nežnejšiemu pohlaviu posiela odkaz

Skladba Dýchaj skrýva silné posolstvo

V klipe si zahrala si aj skutočná anorektička

Všetky ste krásne a ľúbime vás, odkazuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) - Lukáš Adamec , rodák z Košíc, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal bodovaním v speváckych súťažiach, potvrdil svoj talent vlastným album, ktorý nesie jeho meno. Prvotina z dielne sympatického speváka zožala úspech hneď prvým zverejneným singlom.Horúca Láska sa stala okamžite rádiovým hitom, zaujal však i videoklip, ktorý sa minulý rok stal jedným z najpozeranejších videí v našich končinách. Rádiovým éterom zarezonoval i druhý singel Keď ma raz odsúdia a v týchto dňoch predstavil nový videoklip k piesni Dýchaj.Skladba Dýchaj vznikala v nahrávacom štúdiu UMPAX a o zvuk sa postaral majster mixu Martin Migaš. Súčasťou vzniku prvého štúdiového albumu sa stali muzikanti, ktorí sa radia medzi hudobnícku špičku. Klávesy nahral Zoli Sallai, ruku k dielu priložili i Mário Gapa Garbera (saxofón), či Paľko Jeňo (trúbka), Jozef Dvořák (perkusie), Martin Gašpar (basgitara), či Marcel Buntaj (bicie, perkusie).S hudbou mu pomáhal Tomáš Okres, ktorý v piesni nahral i gitaru je roky Adamcovym parťákom, aktuálne Tomi brázdi pódiá s populárnou českou kapelou Chinaski.Skladbu otextoval samotný Adamec „Text ma napadol na chate u svokrovcov v Turčoku, kde som si do prvých akordov dosadil text ´od rána do večera´. A čo sa dá robiť od rána do večera? Napríklad pozerať do zrkadla. A kto sa pozerá do zrkadla stále? Ten, kto si chorobne stráži váhu,“ odhalil spevák detaily o vzniku skladby Dýchaj. Zároveň priznáva, že i on sám pociťuje, že vek je neúprosný a v kombinácii s hektickým životom sa potrebuje dostať do formy. Prízvukuje však „...je veľmi podstatné, aby sme k svojim premenám pristupovali zodpovedne, zdravo a mali radi samých seba.“Autorom videoklipu k piesni Dýchaj je režisér Michal Kunes Kováč, ktorý má na konte i úspech minuloročného letného hitu Horúca láska. Ústrednou témou piesne i videoklipu je sila priateľstva, ktorá dokázala prekonať tak závažný problém, akým je bezpochyby anorexia.„Pieseň Dýchaj vo mne hneď od prvého počutia zanechala zmiešané pocity najmä kvôli zaujímavému prevedeniu. Na prvý dojem máte pocit, že ide o veselú pesničku, ale v texte, v jeho hĺbke sa skrýva omnoho viac. Nejde len o dievčence, ktoré to preháňajú s diétou, ale o skutočné priateľstvo. O to, aby sme boli k ostatným a najmä k sebe úprimní,“ prezradil svoje pocity zo skladby uznávaný režisér.Video sa natáčalo v Prahe a vzniklo za jeden deň. Je rozdelené na dve sekcie. Prvá časť videa sa odohráva v Braníckom divadle, kde je všetko hrané a vymyslené. „Dej je obrazom sebaklamu a vytvárania svojej vlastnej reality. Presne tak, ako sa to deje pri anorexii, kde tiež nevnímame svoj reálny odraz v zrkadle,“ vysvetľuje Lukáš Adamec, ktorý vo videoklipe zohral úlohu rozprávača.Druhá sekcia je úprimná, odohráva sa na skutočných miestach. V klipe sa predstavila neherečka, ktorá trpí anorexiou v štádiu liečby.„ Slečna, ktorá sa podujala s nami poukázať na problémy mnohých nie len dám, je skutočná bojovníčka. Našla silu bojovať so svojim problémom uvedomuje si skutočnosť, preto si tento klip skutočne vážim. Podľa jej slov sú scény vo videoklipe naozaj autentické. Človek v zrkadle nevidí seba a pomôžu až skutoční priatelia,” opisuje Adamec silné posolstvo, ktoré v sebe skrýva novinka.Do vizuálnej podoby Dýchaj boli zámerne obsadené neznáme tváre. Hlavnú úlohu hrá napríklad mladá študentka fakulty múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Dominika Bélová. Ostatní účinkujúci boli z Prahy.„Postavy, ktoré v ňom hrali, sme vyberali podľa pocitu, aký chceme do klipu dostať a naschvál sme nešli po známych menách,“ vysvetľuje Adamec. „Klip je aj príbehom uvedomenia si, že blízky človek potrebuje pomoc a že i priateľská láska môže zachrániť. Chcem však upozorniť aj na to, aby sa dámy netrápili tak nad kilami, lebo to môže skončiť veľmi zle. Preto odkaz odo mňa znie: Dievčatá, ženy, dámy...všetky ste krásne a ľúbime vás!“