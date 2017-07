Lukáš Kozák zabojuje o kontrakt v Slovane Bratislava

Slovenský hokejista Lukáš Kozák v štúdiu TABLET.TV. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Bratislava 13. júla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Lukáš Kozák zabojuje počas mesačnej skúšky o riadny kontrakt v klube KHL Slovan Bratislava. Dvadsaťpäťročný obranca by sa mohol vrátiť do tímu "belasých", ich dres obliekal v nadnárodnej lige už v sezónach 2014/2015 a 2015/2016, rovnako ako v extraligovom majstrovskom ročníku 2011/2012. Slovenský účastník KHL o tom informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej facebookovej stránke.Martinský odchovanec hral v minulosti okrem materského MHC v najvyššej domácej súťaži aj za Skalicu, Trenčín či HK Orange 20. V sezóne 2015/2016 okúsil českú extraligu v drese Komety Brno. V uplynulom ročníku nastupoval za Duklu Trenčín, chorvátsky tím KHL Medveščak Záhreb a MHC Martin, s ktorým v play off postúpil do semifinále Tipsport Ligy. Na konte má aj 25 štartov za národný tím.