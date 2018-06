Lukašenko: Bielorusko by mohlo zaviesť kontrolu na ruských hraniciach

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk 2. júna (TASR) - Bielorusko by mohlo opätovne zaviesť kontrolu na hraniciach s Ruskom, ak budú po dlhšiu dobu pokračovať Moskvou nariadené zbežné pohraničné kontroly. Vyhlásil to v piatok bieloruský prezident Aleksander Lukašenko, ktorého citoval server rozhlasovej stanice Slobodná Európa (RFE/RL).povedal Lukašenko počas návštevy kontrolných staníc na bielorusko-ruskom pohraničí s tým, že predtým, než pristúpi k príslušným opatreniam, počká, ako sa vyvinie politika Moskvy ohľadom tejto záležitosti.Rusko zdôvodnilo obnovenie zbežných kontrol vozidiel a pasov na hraniciach s Bieloruskom obavami o bezpečnosť. Minsk totiž vlani vo februári spustil päťdňový bezvízový cestovný režim pre 80 krajín vrátane členských štátov EÚ. Bielorusko zvažuje predĺženie tohto pobytu na 15 dní so zámerom zlepšiť vzťahy s Úniou.Bielorusko a Ruská federácie sú dlhodobými spojencami, avšak v posledných rokoch sa ich vzájomné vzťahy zhoršili. Lukašenko vyvinul úsilie o nápravu vzťahov svojej krajiny so Západom tým, že prepustil niekoľko politických väzňov a umožnil, aby sa predstavitelia opozičných strán mohli stať zákonodarcami v parlamente.