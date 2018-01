Lunter vysvetľoval v Bruseli, ako chce riadiť Banskobystrický kraj

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Brusel 31. januára (TASR) - Okolo stovky väčšinou mladých Slovákov pôsobiacich v Bruseli privítalo v utorok večer možnosť neformálneho stretnutia a diskusie s novým predsedom Banskobystrického kraja Jánom Lunterom.Ďalšie zo série podujatí v rámci projektu "Od Tatier k Schumanu", ktorý spája Slovákov a Čechov v Bruseli prostredníctvom diskusií so zaujímavými osobnosťami zo Slovenska, bolo zamerané na situáciu v Banskobystrickom kraji po tom, ako päť rokov tejto župe šéfoval Marian Kotleba a jeho ľudia z ĽSNS.Na prvého slovenského župana, ktorý sa zúčastnil tohto formátu kontaktov s občanmi, sa prišli pozrieť aj veľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo a europoslanec Ivan Štefanec (KDH).Lunter a primátor Hriňovej a župný poslanec Stanislav Horník opísali, v akom nefunkčnom stave prebrali úrad po "kotlebovcoch", vysvetlili určité politické úskalia novej župnej samosprávy, problémy s návratom kompetencií pre župana a svoje vízie o rozvoji kraja.Lunter aj Horník čelili záplave otázok. Slovákov v Belgicku zaujímalo, aké možnosti vytvorí nová samospráva pre mladých ľudí, ktorí sa chcú vrátiť z cudziny domov, nakoľko transparentné budú výberové konania, do akej miery Lunter ako víťaz župných volieb spolupracuje s kandidátmi, ktorí sa vzdali v jeho prospech, a aká je spolupráca so županmi iných krajov.Nechýbali ani otázky, ako chce nové vedenie župy čeliť pokračujúcej nenávistnej kampani kotlebovcov na sociálnych sieťach a ako chce riešiť situáciu rómskej komunity, zlej cestnej infraštruktúry, či zabudnuté enviromentálne problémy.Lunter pripomenul, že na rozdiel od svojho predchodcu vo funkcii nezabúda ani na "európsku dimenziu" rozvoja kraja. Tá sa nekončí opätovným zavesením zástavy EÚ na budovu úradu a uchádzaním sa o eurofondy pre rozvoj kraja, ale má mať aj podobu dôraznejšieho zastúpenia župy vo Výbore regiónov, poradnom orgáne Európskej komisie.spresnil Lunter pre TASR. Dodal, že o tejto záležitosti sa chce najskôr dohodnúť na úrovni Združenia samosprávnych krajov (SK8).vysvetlil.osobitný spravodajca TASR Jaromír Novak