Lúpežníci zbili muža, musel im otvoriť trezor s vyše 54.000 eurami

Teplý Vrch 1. februára (TASR) – Viac ako 54.000 eur odcudzili dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí v stredu 31. januára v neskorých večerných hodinách vnikli do rodinného domu v obci Teplý Vrch v Rimavskosobotskom okrese. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej začal vyšetrovateľ trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin lúpeže spáchaný v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody.priblížila Kováčiková.Jeden z mužov potom podľa jej slov vnikol do domu, kde sa v tom čase nachádzal 41-ročný muž, ktorému okamžite strekol do očí slzotvorný plyn.dodala hovorkyňa s tým, že poškodený ho musel za prítomnosti neznámeho páchateľa otvoriť.uviedla Kováčiková, podľa ktorej za takýto skutok hrozí páchateľom trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.