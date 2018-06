Lupičov zo Slovenska zadržali vo Viedni, jeden sa skryl aj v Dunaji

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 7. júna (TASR) - Vo vodách Starého Dunaja vo Viedni vypátral v noci na štvrtok policajný pes 22-ročného lupiča zo Slovenska. Ten sa v krajnej núdzi po hlavu vo vode pokúšal ukryť ešte pod vodnými rastlinami, avšak neúspešne.Jeho o desať rokov staršieho krajana a komplica vypátrala posádka policajného vrtuľníka vybaveného termovíziou. Neďaleko miesta odhalenia prvého zo Slovákov ho napokon zadržali príslušníci policajného útvaru osobitého určenia. Pátranie po treťom z páchateľov pokračuje.Trojica krátko pred policajnou akciou prepadla 83-ročnú seniorku pred vchodom do jej bydliska, olúpila ju a spôsobila dôchodkyni ľahké zranenia, vyplýva z informácie, ktorú vo štvrtok priniesla tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.Stalo sa tak v stredu okolo 23.00 hod, keď obeť prepadu prichádzala domov, chcela otvoriť vchodové dvere, avšak traja muži ju zhodili na zem, strhli jej z krku retiazku, vytrhli kabelku a dali sa na útek.Intenzívne pátranie po útočníkoch, ktoré sa rozbehlo prakticky okamžite, sťažoval charakter okolia, pobrežie Dunaja s nezriedka iba ťažko priechodným porastom. Policajný pes sa opakovane pokúšal dostať do vôd riečneho toku, až sa mu to napokon podarilo a plávajúc sa dostal až do blízkosti hľadaného.