Luxembursko malo poskytovať neoprávnené daňové výhody Amazonu

Amazon, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že na základe jej vyšetrovania Luxembursko poskytovalo neoprávnené daňové výhody spoločnosti Amazon v hodnote približne 250 miliónov eur. Išlo o nezákonnú pomoc podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ, pretože spoločnosti Amazon to umožnilo zaplatiť podstatne nižšie dane, ako platili iné spoločnosti. Luxembursko je povinné neoprávnenú pomoc vymáhať.Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti spresnila, že Luxembursko poskytlo spoločnosti Amazon nezákonné daňové výhody, v dôsledku čoho zostali takmer tri štvrtiny zisku spoločnosti nezdanené.zdôraznila Vestagerová a pripomenula, že členské štáty EÚ nemôžu poskytovať nadnárodným skupinám selektívne daňové výhody, ktoré nie sú dostupné iným spoločnostiam.Po dôkladnom vyšetrovaní, ktoré sa začalo v októbri 2014, EK dospela k záveru, že záväzné daňové stanovisko vydané Luxemburskom v roku 2003, ktorého platnosť bola predĺžená v roku 2011, viedlo k neoprávnenému zníženiu dane zaplatenej spoločnosťou Amazon v Luxembursku. Toto opatrenie umožnilo spoločnosti Amazon presunúť veľkú väčšinu jej ziskov zo spoločnosti, ktorá patrí do skupiny Amazon a podlieha dani v Luxembursku (Amazon EU), na spoločnosť, ktorá dani nepodlieha (Amazon Europe Holding Technologies).Vyšetrovanie eurokomisie tiež ukázalo, že výška licenčných poplatkov schválených záväzným daňovým stanoviskom bola navýšená a nezodpovedala ekonomickej realite. Na základe toho EK dospela k záveru, že spoločnosti Amazon bola poskytnutá selektívna ekonomická výhoda a spoločnosť sa vyhla zdaneniu takmer troch štvrtín zisku z celkového predaja, ktorý táto spoločnosť zrealizovala v EÚ.Dnešným rozhodnutím EK stanovila metodiku na výpočet hodnoty konkurenčnej výhody poskytnutej spoločnosti Amazon, čiže rozdielu medzi tým, čo spoločnosť zaplatila na daniach, a tým, čo by musela zaplatiť, ak by neexistovalo záväzné daňové stanovisko. Ide o sumu vo výške približne 250 miliónov eur plus úroky. Luxemburské daňové orgány na základe metodiky stanovenej EK musia určiť presnú sumu nezaplatenej dane v Luxembursku a vymáhať túto sumu od Amazonu, aby sa odstránilo narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nedovolená štátna pomoc vyvolala.