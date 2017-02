Luxemburský veľvyslanec H. Wurth má v Bratislave výstavu koláží

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. februára (TASR) – Výstavou Poetical Art for Disturbed Era prezentuje v centre Bratislavy svoju tvorbu luxemburský diplomat Hubert Wurth. V Roman Fecik Gallery potrvá do 28. februára.Kolážovité diela z cyklov London (2008-2010) a Vienna (2012-2016) niekde dotvoril maľbou. Najväčší obraz je na ploche 2,5 krát jeden meter, viaceré majú rozmery 105 krát 75 centimetrov. Tvorí od štrnástich rokov. Venuje sa abstraktnému umeniu, vytváraniu novej reality podľa vlastného cítenia, kde sú občas konkrétnejšie výjavy aj bielymi plochami.na utorkovej vernisáži (14. 2.) povedal pre TASR autor.Hubert Wurth sa narodil v Luxemburgu (1952). Vyštudovaný právnik s kvalifikáciou na medzinárodné vzťahy od roku 1978 pracoval na rôznych pozíciách Ministerstva zahraničných vecí Luxemburska a vstúpil do cudzineckých služieb. Od roku 1988 bol veľvyslancom v Sovietskom zväze a od roku 1992 v Holandsku. V New Yorku začal pôsobiť (1998) ako stály zástupca OSN, potom sa stal veľvyslancom vo Francúzsku (2003), Veľkej Británie (2007). Od roku 2011 je veľvyslancom Luxemburska v Rakúsku so sídlom vo Viedni aj pre Slovensko.