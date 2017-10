Luža možno posilní hokejistov Liptovského Mikuláša

Na snímke vľavo Patrik Luža ešte v drese Slovana. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Liptovský Mikuláš 18. októbra (TASR) - Po tom, ako vedenie hokejového klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš pred dvoma dňami angažovalo Rudolfa Hunu, prichádza do kabíny Liptákov ďalšia známa tvár Patrik Luža. Dvadsaťtriročný obranca je blízko k dohode s tipsportligistom, prípadného nového zamestnávateľa však musí najprv presvedčiť o svojich kvalitách.uviedol pre TASR Štefan Kuric, predseda predstavenstva MHk 32 Liptovský Mikuláš.Liptáci majú v súčasnosti maródku práve v obrane. Dlhodobo je pre poranenie sánky zranený Filip Mezovský, ku ktorému sa pridal aj Matej Bača po tom čo, si zlomil ihlicu. Dôsledkom toho nedeľňajší zápas 12. kola TL s Novými Zámkami (1:3) odohrali Mikulášania na tri kompletné obrany.Luža sa v minulej sezóne stal súčasťou Liptovského Mikuláša po tom, čo Slovan Bratislava nepostúpil do play off KHL. V mikulášskom drese odohral osem zápasov s bilanciou jedného bodu za asistenciu. Aktuálny ročník odštartoval v drese Žiliny, za ktorú odohral iba dva zápasy, keďže s "vlkmi" sa nedohodol na podmienkach kontraktu.