Lyon so snahou dohnať trojgólové manko, Mourinho chce miestenku do LM

Tréner Manchestru United Jose Mourinho Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Európska liga UEFA 2016/2017 - odvety semifinále (štvrtok, 11. mája, 21.05 SELČ)

Olympique Lyon - Ajax Amsterdam (prvý zápas: 1:4, rozhoduje: Marciniak, Poľ.)

Manchester United - Celta Vigo (prvý zápas: 1:0, rozhoduje: Hategan, Rum.)

Bratislava 10. mája (TASR) - So snahou dohnať trojgólové manko z prvého zápasu nastúpia futbalisti Olympique Lyon v štvrtkovej odvete semifinále Európskej ligy UEFA proti Ajaxu Amsterdam. Do štokholmského finále chce aj Manchester United, ktorý vyhral prvý súboj na pôde Celty Vigo 1:0.Lyon bol pred semifinále s Holanďanmi miernym favoritom, ale prvý zápas mu nevyšiel a na pôde súpera minulý týždeň prehral 1:4. V lige má dve kolá pred koncom už takmer isté štvrté miesto a tak sa môže sústrediť na európsku súťaž. V odvete chcú domáci potvrdiť povesť ofenzívneho mužstva.burcoval kanonier Alexandre Lacazette.Ajax má za sebou úspešný týždeň. Po výhre nad Lyonom, ktorá ho výrazne priblížila k finále EL, nasledoval ligový triumf nad Go Ahead Eagles 4:0. Ten spoločne s nečakanou prehrou lídra Feyenoordu znamená, že Ajax pred nedeľňajšom posledným kolom zostal v hre o majstrovský titul v Eredivisie.vravel najlepší strelec tímu Davy Klaassen.Kouč Manchestru United Jose Mourinho deklaroval, že Európska liga má teraz prednosť pred domácou Premier League. Po prehre s Arsenalom uviedol, že pre United jeskončiť v top štvorke. Minulotýždňovú výhru vo Vigu zariadil ukážkovým priamym kopom 19-ročný Marcus Rashford, pre ktorého to bol 19. gól v aktuálnej sezóne.povedal Mourinho. Portugalčan chce vyhrať EL z dvoch dôvodov. Jedným je automatická miestenka v budúcej sezóne Ligy majstrov a druhým fakt, že víťazná trofej ako jediná z radu prestížnych zatiaľ vo vitríne MUFC chýba.Celta sa v odvete na Old Trafford pokúsi ukončiť aktuálnu sériu neúspechov. Okrem zápasu s Manchestrom prehrala v domácej súťaži štyri predchádzajúce stretnutia (skóre 1:9) a v tabuľke spadla na 12. miesto.