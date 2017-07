Lyons kritizuje Hammondov plán na prechodné obdobie

Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. júla (TASR) - Gerard Lyons, blízky spojenec britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, v dnešnom vydaní Sunday Telegraph kritizoval plán na prechodné obdobie v rámci brexitu, ktorý tento týždeň predstavil minister financií Philip Hammond. To je ďalší signál o napätí v kabinete v súvislosti so spôsobom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ).Lyons, bývalý ekonomický poradca Johnsona v čase, keď bol starostom Londýna, označil varovania, že Británia sa v prípade tzv. tvrdého brexitu ocitne na pokraji útesu za prehnané, podobne ako strašenie miléniovým vírusom Y2K a kolapsom počítačov na prelome tisícročí.Prechodné obdobie po vystúpení Británie z EÚ v roku 2019 do nastolenia nových vzťahov s blokom, by nemalo trvať dlhšie ako dva roky, povedal Lyons pre Sunday Telegraph.Minister Hammond ale v piatok (28.7.) uviedol, že prechodné obdobie môže trvať až tri roky.Hammond presadzuje brexit priateľský pre firmy, ktorý by zabránil náhlej zmene vzťahov medzi Britániou a EÚ, kam smeruje takmer polovica exportu z ostrovov.Čoraz viac ministrov v Londýne súhlasí s prechodným obdobím, ale Johnson, ktorý je zástancom tvrdého prístupu k rokovaniam o brexite, donedávna o tejto téme nehovoril.V piatok vydali Hammond a Johnson spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že pracujú spolu na odchode Británie z EÚ a jej jednotného trhu, colnej únie a spod jurisdikcie Európskeho súdneho dvora. Vo vyhlásení sa však nehovorí o prechodných opatreniach.Podľa piatkového vydania hospodárskych novín Financial Times (FT) Hammond firmám povedal, že podporuje dvojfázový prechod s fázou stabilizácie, po ktorej bude nasledovať fáza implementácie. Obe fázy by mali byť dokončené do roku 2022.povedal Hammond pre BBC.Dodal, že či bude na prechod od členstva k novým vzťahom potrebný rok, dva alebo tri roky, určia výsledky a to, ako dlho potrvá, kým sa zavedú potrebné zmeny. Napríklad zmeny na hranici v rámci spracovania údajov o tovare dovážanom do Británie.Hammond pripomenul, že prechodné obdobie je v záujme Británie aj v záujme EÚ".