Lyžiar Bode Miller prišiel o dcérku, utopila sa v bazéne

Los Angeles 12. júna (TASR) - Bývalého amerického lyžiara Bodeho Millera postihla obrovská rodinná tragédia. Jeho 19-mesačná dcérka Emeline Millerová sa utopila v bazéne v južnej Kalifornii. Miller to oznámil na svojom účte na sociálnej sieti Instagram."Nikdy za milión rokov by sme si nepomysleli, že zažijeme takúto bolesť. Naše malé dievčatko žilo svoj krátky život naplno každý deň. Nikdy nezabudneme," napísal Miller.Bode a jeho manželka Morgan sa v nedeľu zúčastnili na večierku, na ktorom 19-mesačná Emeline spadla do bazéna. Záchranári ju oživovali, zomrela v nemocnici. Emeline bola štvrtým dieťaťom Millera a druhým s manželkou Morgan, ktorá mu v máji 2015 porodila syna Nasha Millera a teraz čaká ich tretie dieťa. Okrem toho má ešte dve s dvoma rôznymi ženami.Pre 40-ročného Američana to nie je prvá rodinná tragédia. V roku 2013 jeho manželka prišla o nenarodené dieťa a v tom istom roku zomrel jeho brat Chelone. Toho našli mŕtveho v obytnom prívese. Neskôr sa ukázalo, že skonal na následky epileptického záchvatu.Rodine Millera vyjadrili sústrasť aj krajanky a lyžiarske kolegyne. "Je to pre mňa zničujúca správa. Vyjadrujem najhlbšiu sústrasť vám a vašej rodine," napísala na twitteri Lindsey Vonnová a pridala sa aj Julia Mancusová: "Toto sú správy, ktoré nikdy nechcete počuť. Posielam Bodemu a jeho rodine veľa lásky."