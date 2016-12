Lyžiari si zjazdovku z Lomnického sedla užijú už na Nový rok

Ilustračná snímka Foto: TASR- Roman Hanc Foto: TASR- Roman Hanc

Tatranská Lomnica 31. decembra (TASR) – Najvyššie položená a najstrmšia zjazdovka na Slovensku - Lomnické sedlo (2190 m n.m.) - bude pre fajnšmekrov zjazdového lyžovania otvorená v prvý deň nového roka 2017. Prírodný sneh v Lomnickom sedle dosahuje aktuálne výšku 120 cm. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s., Zuzana Fabianová.uviedla Fabianová.Najnáročnejší lyžiari si okrem čiernej zjazdovky v Lomnickom sedle užijú aj tzv. Francúzsku muldu, freeridový terén v jej juhozápadnej časti, ktorý je jednou z alternatív, ako zlyžovať povestné „sedlo“. Zo Skalnatého plesa do vyhľadávaného lyžiarskeho terénu do Lomnického sedla vyváža skúsených lyžiarov viac ako 1 km dlhá dvojsedačková lanovka so 400-metrovým prevýšením.Počas posledných rokov sa Lomnické sedlo otváralo v termínoch: 16.2.2016, 16.1.2015, 22.3.2014, 30.1.2013, 20.1.2012, 30.1.2011, 14.2.2010 a 2.1.2009.Na ostatných zjazdovkách v Tatranskej Lomnici je od 50 do 70 cm snehu a na Štrbskom Plese je 40–50 cm snehu, podmienky na lyžovanie sú veľmi dobré. Lyžiari si po lyžovačke vo Vysokých Tatrách môžu užívať doplnkové aprés-ski aktivity, ako napr. Tatranskú večeru zážitkov na medzistanici Štart každú stredu, piatok a sobotu alebo Večeru pod hviezdami na Skalnatom plese, ktorá sa začína 7. januára. V ponuke je aj ranná lyžovačka Fresh Track na zjazdovke Solisko na Štrbskom Plese od 07.00 h, tiež nočná sánkovačka z Hrebienka do Starého Smokovca, koncerty v Tatranskom ľadovom dóme alebo aprés-ski party priamo na svahu. Viac na www.vt.sk.