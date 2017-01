Lyžiarka Stromková obsadila vo finále slopestyle ôsme miesto

Na archívnej snímke slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková. Foto: TASR Foto: TASR

Akrobatické lyžovanie - slopestyle žien:



1. Sarah Höfflinová (Švajč.) 84,40, 2. Coline Balletová-Bazová (Fr.) 81,00, 3. Caroline Claireová (USA) 76,40,... 8. Zuzana STROMKOVÁ (SR) 24,60



priebežné poradie (po 2 z 5 pretekov): 1. Höfflinová 150, 2. Tess Ledeuxová (Fr.) 100, 3. Katie Summerhayesová (V.Brit.) 95,... 12. STROMKOVÁ 44

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seiser Alm 28. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Zuzana Stromková obsadila ôsme miesto v sobotňajšom finále slopestyle na podujatí Svetového pohára v talianskom Seiser Alme. Do hodnotenia SP získala 32 bodov, v celkovom poradí disciplíny jej priebežne patrí dvanásta priečka.Z víťazstva sa v sobotu tešila Švajčiarka Sarah Höfflinová. Druhá skončila Francúzka Coline Balletová-Bazová, tretie miesto brala Američanka Caroline Claireová.Stromková vo štvrtkovej kvalifikácii obsadila poslednú postupovú ôsmu priečku. Pred dvoma týždňami v prvých pretekoch slopestyle v sezóne vo francúzskom stredisku Font Romeu obsadila devätnáste miesto. Z pohľadu kvalifikačných bojov o ZOH 2018 dosiahla postupom do finále v Seiser Alme ďalší pozitívny výsledok, keďže do Pjongčangu sa prebojuje najlepších 24 v redukovanom poradí disciplíny.