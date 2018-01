Lyžiarske stredisko Zermatt je snehom odrezané od sveta

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 9. januára (TASR) - Švajčiarske lyžiarske stredisko Zermatt v kantóne Valais je po výdatnom snežení odrezané od sveta a tamojšie hotely a chaty nemôže opustiť asi 13.000 hostí. Informovali o tom v utorok švajčiarske médiá s odvolaním sa na predstaviteľku lyžiarskeho strediska Janine Imeschovú.Stredisko Zermatt na svojej webovej stránke uvádza, že príchody a odchody hostí nie sú momentálne možné. Upozorňuje tiež na možné výpadky v dodávkach elektrickej energie.Cesta vedúca do lyžiarskeho strediska je od pondelka rána uzavretá. Vlakové spojenie bolo prerušené v pondelok o 17.30 h SEČ, spresnila Imeschová. Podľa nej sú rekreanti pokojní, aj keď sa pre záľahy snehu nedá lyžovať, ani chodiť na túry.V Zermatte je pre turistov k dispozícii 13.400 postelí, z nich 7200 v hoteloch a 6200 v apartmánoch. Mestečko má okrem toho 5000 stálych obyvateľov.V utorok popoludní by mali vypraviť vrtuľník na let nad snehom zasypanou oblasťou. Na základe takto získaných faktov úrady rozhodnú o ďalšom postupe.V tejto časti Álp platí aj najvyšší stupeň varovania pred zosuvmi lavín.