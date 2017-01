Lyžovanie: Adam Žampa nepostúpil vo Wengene do 2. kola

Na ilustračnej snímke je slovenský lyžiar Adam Žampa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wengen 15. januára (TASR) - Adam Žampa nepostúpil do druhého kola nedeľňajšieho slalomu Svetového pohára alpských lyžiarov vo Wengene. So štartovým číslom 33 zaostal za priebežným lídrom Nórom Henrikom Kristoffersenom až o 2,44 sekundy a do elitnej tridsiatky sa nezmestil.Obhajca vlaňajšieho triumfu Kristofferen potvrdil v prvom kole úlohu topfavorita. Na trať sa vydal ako štvrtý a predviedol kompaktnú jazdu bez viditeľných chýb, ktorú v záverečnej pasáži ešte vygradoval. Na druhom mieste po prvom kole figuroval prekvapujúco jeho krajan Leif Kristian Haugen, ktorý so štartovým číslom 30 stratil iba 23 stotín sekundy. Tretí bol Rus Alexander Chorošilov s mankom 44 stotín. Na štvrtom mieste sa priebežne usadil líder celkovej klasifikácie SP Marcel Hirscher z Rakúska (+0,56 s).Štart druhého kola je vo švajčiarskom stredisku naplánovaný na 13.30 h.