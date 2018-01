Lyžovanie Holdenerová sa stala víťazkou kombinácie v Lenzerheide

Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lenzerheide 26. januára (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Wendy Holdenerová zvíťazila v piatkovej alpskej kombinácii Svetového pohára v domácom Lenzerheide. Po prvej časti kombinácie super-G bola štvrtá so stratou 0,71 sekundy na líderku Lindsay Vonnovú z USA, v slalome ale majsterka sveta zajazdila druhý najrýchlejší čas a to ju dostalo na najvyšší stupeň.Pre Holdenerovú to bolo druhé víťazstvo v SP. Druhá skončila s výraznou stratou 1,55 sekundy Talianka Marta Bassinová, tretiu priečku získala Slovinka Anna Buciková (+1,56). Vonnová, ktorá mala pred slalomovou časťou náskok 6 desatín na Talianku Federicu Brignoneovú, skončila napokon štvrtá (+1,88). Brignoneová slalom nedokončila.