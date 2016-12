Lyžovanie: Jansrud vyhral aj tretí super-G, Andreas Žampa nedokončil (

Nórsky lyžiar Kjetil Jansrud vyhral super-G Svetového pohára v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Santa Caterina v utorok 27. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

super G v Santa Caterine - výsledky:

1. Kjetil Jansrud (Nór.) 1:30,88 min.

2. Hannes Reichelt (Rak.) +0,60 s.,

3. Dominik Paris (Tal.) +0,65,

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,99,

5. Max Franz (Rak.) +1,24, Josef Ferstl (Nem.) a

7. Mauro Caviezel (Švaj.) +1,41,

8. Thomas Biesemeyer (USA) +1,43,

9. Adrian Smiseth Sejersted (Nór.) +1,44,

10. Vincent Kriechmayr (Rak.) +1,45, ..., Andreas ŽAMPA (SR) nedokončil



priebežné poradie SP (12):

1. Hirscher 633,

2. Jansrud 482,

3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 382,

4. Alexis Pinturault (Fr.) 365,

5. Mathieu Faivre (Fr.) 270,

6. Kilde 231,

7. Felix Neureuther (Nem.) 223,

8. Aksel Lund Svindal (Nór.) 220,

9. Franz 217,

10. Carlo Janka (Švaj.)

206, ...,

105. Andreas a Adam ŽAMPOVCI (SR) po 9



priebežné poradie super G (3):

1. Jansrud 300,

2. Paris 152,

3. Kilde 139,

4. Reichelt 123,

5. Franz 107,

6. Erik Guay (Kan.) 104,

7. Andreas Sander (Nem.) 89,

8. Beat Feuz (Švaj.) 82,

9. Bostjan Kline (Slov.) 81,

10. Svindal 80

Santa Caterina 27. decembra (TASR) - Nórsky lyžiar Kjetil Jansrud vyhral utorňajší super-G Svetového pohára v talianskom stredisku Santa Caterina. Kopec v náhradnom dejisku za zrušené podujatie v Lake Louise zišiel za 1:30,88 min., druhý skončil s mankom šiestich desatín rakúsky veterán Hannes Reichelt. Tretiu priečku obsadil Talian Dominik Paris so stratou 0,65 s.Na trať sa s vysokým štartovým číslom 69 vydal aj slovenský reprezentant Andreas Žampa, no preteky nedokončil. Na treťom medzičase stratil na Jansruda 2,42 s. a patrila mu priebežná 50. priečka, cieľovú čiaru však nepreťal.Na úvod štartového poradia predviedol vynikajúcu jazdu Paris a do cieľa prišiel s vyše sekundovým náskokom pred Nemcom Andreasom Sanderom. Nasledovalo opatrnejšie prevedenie Alexisa Pinturaulta, a potom dominantný výkon Jansruda, ktorý potvrdil výbornú formu. Po Val d`Isere a Val Gardene ovládol aj tretí super-G v prebiehajúcej sezóne SP a v hodnotení disciplíny má na konte plný počet 300 bodov. Druhý Paris zaostáva o 148, tretí Nór Aleksander Aamodt Kilde už o 161. Jansrud vďaka triumfu znížil stratu na priebežného lídra celkového poradia SP Marcela Hirschera, ktorý zašiel v Santa Caterine až 47. čas. Rozdiel medzi elitnými lyžiarmi je 151 bodov.Utorňajšie preteky sa spoločne s mužským zjazdom mali pôvodne uskutočniť v kanadskom stredisku Lake Louise ešte 26. a 27. novembra. Pre nedostatok snehu preložila Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) super-G do Santa Cateriny, zjazd sa uskutoční 24. februára v nórskom Kvitfjelli.