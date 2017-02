Lyžovanie: Slalom na prelome pódia, Slovenky išli na to

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová v 1. kole slalomu žien na 44. MS v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi v sobotu 18. februára 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu žien na 44. MS v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi v sobotu 18. februára 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

St. Moritz 18. februára (TASR) - Elitné slovenské slalomárky poslali v sobotu z majstrovstiev sveta do šíreho sveta vizitku prelomu pódiových umiestnení v 1. kole. A vo švajčiarskom St. Morizti sa na záver ženských zápolení nerysoval iba dvojnásobný útok na historický cenný kov v individuálnej zjazdárskej súťaži.Veronika Velez-Zuzulová, v súčasnej skvelej športovej fazóne, na priebežnej tretej pozícii a so stratou 59 stotín na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú pomýšľala minimálne na striebro. Domáca lyžiarka Wendy Holdenerová získala na ňu 21 a na Petru Vlhovú 38 stotín. Rozdielyaktívnymi vabank jazdami v 2. kole. Pri Holdenerovej, hnanej publikom, bol totiž predpoklad, že s kombinačným zlatom vo vrecku pôjde bez tlaku a zadných dvierok, napokon ona jazdístále.povedala švajčiarskej televízii Velez-Zuzulová, ktorá sa v mix-zóne zastavila len v televíznej sekcii. Ponáhľala sa pripravovať na svoju poslednú súťažnú jazdu v jej bohatej kariére svetových šampionátov.Bolo zrejmé, že v kútiku duše 32-ročný športovec jej rangu myslí aj na najvyššiu priečku. Objektívne to však nemala vo vlastných rukách. Forma a športovo-technické parametre obhajujúcej dvojnásobnej majsterky sveta sú ohromujúce. Shiffrinovej náskok na Slovenky bol navyše v intenciách profilu kopca a vytýčeného kurzu veľký. Na krátkej trati v 1. kole detaily rozhodovali o stotinkách a rozdiely vygeneroval najmä prechod z úvodnej roviny do značne zatvoreného strmého previsu. Tam zostali za Shiffrinovou všetky súperky, najmenej (28 stotín na druhom medzičase) práve Velez-Zuzulová. Pri prejazde našla vhodnú kombináciu taktiky a silného nasadenia do oblúku. Napríklad Holdenerová tento úsek, ktorý hrozil podkĺznutím na vnútornej lyži, radšej trochu "podržala" (+0,49 s) a na 2. miesto sa vyšvihla pridaním plynu v druhej, rytmickej polovici.referovala TASR Vlhová, ktorá nemá rada roviny. Na tejto, zhruba 11-sekundovej, stratila dosť - 31 stotín. Po prejazde strminy jej strata narástla na 59 stotín:Čo aj 21-ročná Slovenka urobila, napriek tomu s časom nebola úplne spokojná:V závetrí prvých štyroch favoritiek išli o svojupríležitosť bojovať aj ďalšie pretekárky. Na čele so Švédkou Fridou Hansdotterovou, ktorá na Vlhovú stratila iba stotinku. Aj tak však sobota 18. februára priniesla unikátny okamih, že slovenské alpské lyžovanie malo po 1. kole nabehnuté za priaznivých okolností na dve medaily. A ak by Vlhovej v cieli zasvietiloešte pred jazdou Velez-Zuzulovej, okamžite by vypukli emócie, lebo jedna medaila by už