Lyžovanie:Slovinka Štuhecová triumfovala, jej jazda bola bez zaváhania

Na snímke Slovinka Ilka Štuhecová na trati v zjazde žien na MS v alpskom lyžovaní 12. februára 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi. FOTO TASR/AP Foto: TASR AP Foto: TASR AP

St. Moritz 12. februára (TASR) - Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová získala na MS vo švajčiarskom St. Moritzi zlatú medailu v zjazde. O štyri desatiny prekonala striebornú Rakúšanku Stephanie Venierovú, na bronzovom stupienku skončila Američanka Lindsey Vonnová s odstupom 45 stotín sekundy. Slovensko nemalo v pretekoch svoju zástupkyňu.Zjazd sa išiel na rovnakej trati ako super-G, akurát z vyššieho štartu. Kurz vytýčili o niečo jednoduchšie ako v superobrovskom slalome, nebolo toľko striedaní extrémne sklzových a extrémne zatvorených bránok. Preteky charakterizoval dynamický profil so stredne náročnými skokmi a tiahlymi zákrutami, v ktorých bolo treba držať optimálnu líniu a čo najviac aerodynamický postoj. Predsa však boli kritériom dve technicky náročné pasáže. “Esíčko” na druhom medzičase rozhodovalo o dynamike nájazdu do rytmicky postaveného spádu ďalších bránok a kompresia, kde unaveným pretekárkam hrozil pri menšej koncentrácii nedobrovoľný výjazd z línie trate.Súťaži chýbali dve univerzálne hviezdy bielych svahov, Rakúšanka Anna Veithová sa štartu vzdala v prospech koncentrácie na obrovský slalom a domáca Švajčiarka Lara Gutová utrpela medzi časťami alpskej kombinácie vážne zranenie kolena, ktoré ju pripravilo o zvyšok sezóny. Priestor sa tak otvoril ďalším lyžiarkam, prvá sedmička podľa štartového čísla vrátane Venierovej a Štuhecovej sa po každej jazde dostala na vedúcu pozíciu. Rakúšanka ako šiesta v poradí sa však pred Sofie Goggiovú s päťkou dostala vďaka dvojitej obrovskej chybe v závere Taliankinej jazdy. Najprv ju v pravotočivej zákrute “vcucla” kompresia a po vyrovnaní lyží jej ich vzápätí rozhodili terénne vlny v protismernej bránke. Talianka tým prišla o medailu, lebo ináč mala posledný medzičas o 14 stotín lepší ako Štuhecová.Slovinka naopak predviedla konštantnú jazdu bez zásadnejších zaváhaní, ktoré by ju spomalili. Dvadsaťšesťročná pretekárka tak po Svetovom pohári už aj na majstrovskom fóre dokázala, že prežíva životnú sezónu a sedí jej predovšetkým zjazd. V tejto disciplíne k trom víťazstvám v SP teraz pridala zlato na svetovom šampionáte.uviedla Štuhecová.Striedanie na čele porušila až Talianka Elena Fanchiniová, ktorá sa zaradila na priebežnú siedmu priečku. Po nej už nasledovala jedna z hlavných hviezd, nedoliečená Lindsey Vonnová síce zaostávala na väčšine medzičasov, ale napokon aj s kusom šťastia získala bronzovú medailu. Vybojovala si ju vďaka skúsenostiam a dlhoročnému zjazdárskemu kumštu, lebo s nedoliečenými zraneniami nešla vo svojej koži. Chýbala jej po neskoršom vstupe do súťažnej sezóny známa sklzová nespútanosť.povedala Američanka v televíznom vysielaní.1. Ilka Štuhecová (Slovin.) 1:32,85 min, 2. Stephanie Venierová (Rak.) +0,40 s, 3. Lindsey Vonnová (USA) +0,45, 4. Sofia Goggiová (Tal.) +0,52, 5. Laurenne Rossová (USA) +0,72, 6. Christine Scheyerová (Rak.) +0,94, 7. Fabienne Suterová (Švaj.) +1,03, 8. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,04, 9. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +1,12, 10. Tina Weiratherová (Licht.) +1,18