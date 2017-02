Lyžovanie: Vlhová vyrovnala Zuzulovej maximum: Je to najhoršie miesto

Na snímke slovenská reprezentantka Petra Vlhová v cieli po 2. kole slalomu žien na 44. MS v alpskom lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi v sobotu 18. februára 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 18. februára (TASR) - Štvrté miesto na majstrovstvách sveta v populárnom olympijskom odvetví je veľký úspech. Viac či menej. Je to relatívne. U Petry Vlhovej tobôž, lebo vo veku 21 rokov má vždy tie najvyššie ambície.Slovenské zjazdové lyžovanie sa medaily na MS vo švajčiarskom St. Moritzi nedočkalo, hoci obe vysoké spolufavoritky urobili v sobotu pre ňu maximum. Po prvom kole slalomu to ešte vyzeralo veľmi nádejne, ale Veronika Velez-Zuzulová z 3. miesta v druhej jazde vypadla a Petra Vlhová siudržala 4. priečku. Od pódia ju delilo 11 stotín.konštatovala pre TASR.Druhá jazdu hore na rovine opäť zvládla na svoje pomery solídne a potom v extrémnejších a strmých oblúkoch tradične zvyšovala tempo. Je zaujímavé, že tento pocit nemala, súvisí to však aj so zničeným povrchom, na ktorom mali okrem víťaznej Mikaely Shiffrinovej svoje problémy všetky pretekárky:Tak či onak, Vlhová vyrovnala slovenské maximum, ktoré Velez-Zuzulová dosiahla na predchádzajúcom šampionáte v roku 2015 vo Vaile.