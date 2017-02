M. BAHNA: Presvedčenie o skorumpovanosti politikov nahráva radikálom

Na snímke je Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied hosťom v relácii EKONOMIKA Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – Ľudia sú dnes pri pohľade na demokraciu skeptickejší, než boli pred šiestimi rokmi, čo nahráva radikalizácii spoločnosti. V diskusnej relácii Fakty a argumenty na Tablet.TV to uviedol sociológ Miloslav Bahna.Bahna prezentoval výsledky jesenného prieskumu CSES a ISSP Slovensko, ktorý pre Sociologický ústav SAV realizovala agentúra TNS Slovakia. Celkovo je s fungovaním demokracie na Slovensku spokojná necelá tretina ľudí (29 %) a dve tretiny (68 %) vyslovili nespokojnosť. Oproti roku 2010 zároveň kleslo presvedčenie, že voľbami možno niečo zmeniť.Politológ Pavol Baboš vidí za nárastom skepticizmu aj nespokojnosť ľudí s ich životnou situáciou, a tým, ako sa vyvíja ekonomika. „uviedol Baboš v relácii moderovanej Jurajom Hrabkom.Podľa prieskumu sa zvýšila v spoločnosti tolerancia radikálnych názorov. V roku 2008 by len 38,2 percenta respondentov povolilo verejné zhromaždenie ľuďom, ktorí chcú revolúciou zvrhnúť vládu. V roku 2016 by to bolo už 60,8 percenta respondentov.upozornil Bahna.Najčastejšie sú pritom k radikálom tolerantní ľudia, ktorí sú presvedčení o skorumpovanosti politikov. Celkovo polovica (49,5 %) respondentov, podľa ktorých sú takmer všetci politici zapletení do korupcie, by určite dovolila radikálom usporadúvať verejné zhromaždenia.uviedol Bahna.Vnímanie veľkej korupcie a pohľad na politikov ostalo v porovnaní s rokom 2008 takmer nezmenené. Znížila sa však osobná skúsenosť ľudí s korupciou, priblížil ďalej zistenia prieskumu Bahna, podľa ktorého tak dochádza k značnému kontrastu. Pred ôsmimi rokmi sa ani raz s korupciou osobne nestretlo 38,7 percenta ľudí, vlani takúto skutočnosť konštatovalo už 56,6 percenta.,“ potvrdil Baboš, ktorý to prisudzuje aj meniacej sa kultúre a nástupu novej generácie do verejného života.o,“ skonštatoval.Politológ je presvedčený, že radikalizáciia spoločnosti je dôsledkom straty rovnováhy medzi jej vrstvami, ktoré sa živia prácou a vlastníkmi kapitálu.upozornil Baboš.