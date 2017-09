M. Barnier: 27 členov EÚ nemôže platiť to, čo dohodli lídri 28 krajín

Michel Barnier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 7. septembra (TASR) - Spojené kráľovstvo musí vyrovnať svoje finančné záväzky voči rozpočtu Európskej únie v plnej výške. Uviedol to dnes v Bruseli hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.Barnier, ktorý dnes novinárom predstavil dokument o zásadách Európskej komisie pre politický dialóg o Írsku a Severnom Írsku v rámci rokovaní o brexite, čelil aj otázkam o finančnom vyrovnaní medzi Londýnom a Bruselom.V tejto súvislosti uviedol, že je presvedčený, že britská strana musí vyrovnať svoj podiel v rozpočte EÚ v plnej výške. Pripomenul, že pre Britániu ako člena EÚ vyplývajú jasné rozpočtové záväzky, avšak podľa jeho slov sa Londýn tvári, akoby chcel ustúpiť z týchto záväzkov. Barnier priznal, že možno hovoriť o "probléme dôvery".zhodnotil Barnier doterajšie tri kolá rokovaní o brexite, počas ktorých Briti nedokázali jasne vymedziť svoje pozície. A s odkazom na finančné záväzky dodal, že "27 členských krajín nemôže platiť za to, čo bolo dohodnuté na úrovni 28 krajín".Podobu viacročného finančného rozpočtu na obdobie 2014-20120, vrátane výdavkov a záväzkov, schvaľovali všetci lídri EÚ na summite koncom roka 2013.Presná výška britskej "faktúry" za odchod z EÚ ešte nebola oficiálne oznámená, podľa doterajších mediálnych výstupov sa však pohybuje v rozpätí od 60 do 100 miliárd eur.