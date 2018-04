M. Barnier: Británia musí predložiť EÚ svoj jasný návrh brexitu

Michel Barnier, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. apríla (TASR) - Británia musí predložiť Bruselu jasný návrh brexitu, aby sa dosiahol pokrok na rokovaniach. Vyhlásil to hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) Michel Barnier.Pripomenul, že všetci zainteresovaní poznajú stanovisko EÚ, ale potrebujú mať, aj pokiaľ ide o predstavu Spojeného kráľovstva o brexite.Barnier v utorok (24.4.) v prejave v nemeckom Hannoveri povedal, že je rad na britskej vláde, aby prišla so svojou víziou budúcnosti, ktorá ukáže, či ponechala a dokončila, alebo zmenila svoj postoj k doterajšej, ktorú nie je ochotná prekročiť.Britská premiérka Theresa Mayová pritom nedávno utrpela tri ťažké porážky v Snemovni lordov v súvislosti s legislatívou o brexite. Horná komora parlamentu sa totiž okrem zotrvania v colnej únii snaží zachovať aj kľúčové ustanovenia EÚ týkajúce sa ľudských práv po brexite.Mayová preto po porážke od lordov znovu zopakovala, že Británia musí po brexite vystúpiť aj z colnej únie, aby mohla uzavrieť vlastné obchodné dohody so štátmi sveta.Obe strany - Brusel aj Londýn - chcú mať do októbra vypracované plány budúcich vzťahov spolu s právne záväznou zmluvou, v ktorej budú podrobne uvedené podmienky dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.Barnier zopakoval, že EÚ chce čo najtesnejšie partnerstvo s Britániou, ale snahy Londýna o odchod z jednotného trhu a colnej únie spolu a jeho politika znamenajú, že pred Únioupovedal.povedal Barnier a upozornil zvlášť na štyri základné slobody bloku, ktoré sú nedeliteľné.Mayová ale v utorok trvala na tom, že Británia svoj postoj k odchodu z colnej únie nezmení. Podľa novín Times sú za tým obavy z reakcie popredných stúpencov brexitu v jej kabinete - ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, ministra pre brexit Davida Davisa a ministra obchodu Liama Foxa.