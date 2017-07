M. BARNIER: Rokovania o brexite nebudú ľahké a čas beží

Na snímke eurokomisár pre vnútorný trh Michel Barnier. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Paríž 6. júla (TASR) - Rokovania o brexite nebudú ľahké, konštatoval dnes hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) Michel Barnier. Upozornil pritom vládu v Londýne aj britských podnikateľov, ktorí žiadajú "hladké pokračovanie obchodnej výmeny" po vystúpení krajiny z únie, že to nie je možné.Rozhodnutie britskej vlády odísť aj z jednotného európskeho trhu a colnej únie totiž neumožňuje hladné pokračovania obchodu, povedal Barnier vo svojom vystúpení na podnikateľskom fóre v Bruseli. Varoval tiež pred negatívnymi dôsledkami brexitu bez ohľadu na výsledok rokovaní. A vyhlásil, že tieto dôsledky budú ešte horšie, ak sa EÚ a Británia nedohodnú na podmienkach jej odchodu.Podľa Barniera pritom neexistuje žiadne "rozumné ospravedlnenie" prípadného zlyhania rokovaní o brexite. Trvá na tom, že EÚ sa nepokúša trestať Britániu za jej rozhodnutie o odchode. Nie je si však istý, či na druhej strane Lamanšského prielivu plne pochopili, že EÚ odmieta garantovať prístup len na časti jednotného trhu a trvá na kontrole dodržiavania svojich noriem.Niektorí ľudia v Británii totiž tvrdia, že je možné opustiť jednotný trh a vytvoriť novú colnú úniu, ktorá firmám na ostrove zabezpečí "hladký obchod" s EÚ. Barnier im odkazuje, že to nie je možné.Zdôraznil, že čas beží a členstvo Británie v EÚ sa automaticky končí 30. marca 2019. Hlavný európsky vyjednávač je pripravený aj na kolaps rokovaní a žiadnu dohodu. Upozornil však, že to uškodí obom stranám a zvlášť Británii. On sám nevidí žiadne rozumné ospravedlnenie takéhoto neúspechu.povedal Barnier, ktorý tak zmenil obľúbenú frázu Mayovej, že žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda.Vyzval Londýn na rýchlu dohodu o prioritných otázkach na rokovaniach, ktoré sa začali minulý mesiac. To by vytvorilo "atmosféru dôvery" a vydláždilo cestu k čo najskoršiemu začiatku rokovaní o obchode. Zároveň však varoval firmy, že bez ohľadu na ich výsledok, brexit bude mať výrazné negatívne dôsledky.upozornil Barnier, podľa ktorého dôjde k narušeniu cezhraničných procesov spracovania dane z pridanej hodnoty (DPH). Okrem toho zvieratá a živočíšne produkty dovážané do EÚ sa musia na hraniciach testovať.To znepokojuje najmä Írsko. Farmári a producenti potravín na oboch stranách novej hranice sa obávajú problémov. Barnier zopakoval, že EÚ je ochotná zvoliť si za prioritu schválenie dohody o hraniciach medzi Írskom ako členom EÚ a Britániou.Ako príklad komplikácií po brexite uviedol cezhraničné dodávky komponentov v rámci koncernu Airbus, ktorý vo Walese vyrába krídla pre montáž lietadiel vo Francúzsku a Nemecku.