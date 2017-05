M. Beblavý a J. Mihál navrhujú zavedenie zliav pri zdravotnom poistení

Miroslav Beblavý, Jozef Mihál. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Zdravotné poisťovne by mali dávať poistencom zľavu z poistného. Navrhujú to opoziční poslanci Miroslav Beblavý a Jozef Mihál (obaja nezaradení), podľa ktorých by sa tak poisťovne podelili s ľuďmi o ich zisk.Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedol Beblavý, prijatím tohto návrhu by sa vytvorila skutočná cenová súťaž. Zároveň by umožnil výraznejšie odmeňovať poistencov, ktorí sa starajú o svoje zdravie a znižujú tak náklady na zdravotnú starostlivosť.Podľa návrhu zákona by zdravotné poisťovne mohli ponúkať poistencom zľavy zo zákonného zdravotného poistenia. Vyplácať by sa mali spätne po skončení roka.priblížil Beblavý. Podľa jeho slov by to v praxi vyzeralo tak, že každému dospelému poistencovi by poisťovňa mohla vopred ponúknuť - akú zľavu, resp. koľko peňazí mu po skončení roka vráti.vysvetlil Beblavý. Dostávať viac by tak mohli napríklad nefajčiari.Výška zľavy by sa mala zverejňovať vopred.doplnil Mihál s tým, že celý systém zdravotného poistenia je solidárny.doplnil Mihál.Dohľad nad cenovou súťažou poisťovní by vykonával Útvar pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten má schvaľovať kvalifikačné kritériá tak, aby nemohlo dôjsť k diskriminácii a iným negatívnym javom.Poslanci svoj návrh prediskutovali aj so zdravotnými poisťovňami, analytikmi, ale aj s Ministerstvom zdravotníctva SR. Názor zástupcov ministerstva podľa Beblavéhoa diskusia bola skôr o tom, ako tieto zmeny uskutočniť a aké sú iné možnosti.