M. Beblavý: Chceme umožniť mestám zdaňovať šírenie vonkajšej reklamy

Na snímke Miroslav Beblavý (nezaradený). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Zavedenie dane za šírenie vonkajšej reklamy, zvýšenie dane z nehnuteľnosti pre chátrajúce stavby alebo pozemky a možnosť mesta na vypracovanie dopravnej štúdie pri každom novom developerskom projekte. Týmito záležitosťami sa zaoberajú návrhy zákonov, ktoré predloží na júnovú schôdzu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý, ktorý založil mimoparlamentnú stranu SPOLU - občianska demokracia. Pripravil ho spolu s neparlamentným Progresívnym Slovenskom a tímom kandidáta na bratislavského primátora Matúša Valla.Jeden z návrhov sa zaoberá zavedením dane za šírenie vonkajšej reklamy tak, aby bolo možné pre mestá a obce po schválení v lokálnych zastupiteľstvách zdaňovať vonkajšiu reklamu.priblížil Beblavý na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že ide o možnosť.Ak by mesto nastavilo daň vyššie, z Bratislavy by podľa Beblavého mohla zmiznúť až polovica bilbordov. Dodal, že takýto systém funguje aj v Rakúsku.zdôraznil Beblavý.Zaviesť by chceli aj možnosť pre mestá a obce zvýšiť daň z nehnuteľnosti pre stavby alebo pozemky, ktoré chátrajú, sú nevyužívané alebo v zlom stave. Podľa Zory Jaurovej z Progresívneho Slovenska sa stáva, že majiteľ necháva nehnuteľnosť, ktorá je pamiatkou, zámerne chátrať, aby mohla byť zbúraná.doplnila Jaurová. Tento zákon by podľa nej umožnil mestám a obciam až desaťnásobne zvýšiť daň z nehnuteľnosti pri takýchto stavbách.Zámerom tretieho zákona je spoplatnenie záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti. Vallo poukázal na to, že Bratislava má veľký problém v doprave, pričom o tom, či v okolí nových stavieb bude doprava fungovať, rozhoduje dopravno-kapacitné posúdenie.skonštatoval Vallo.Navrhovaná novela by mala dať mestu možnosť pri každom novom developerskom projekte vo fáze schvaľovania vypracovať dopravnú štúdiu, ktorá zmapuje kapacity súčasnej dopravnej infraštruktúry. Posúdenie by podľa tohto návrhu malo vypracovávať mesto a žiadateľ by zaň musel platiť.