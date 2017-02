M. Beblavý pokračuje v argumentácii za zrušenie VÚC

Na arcívnej snímke poslanec Miroslav Beblavý. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. februára (TASR) - Návrh na zrušenie vyšších územných celkov (VÚC) zamestnáva poslancov aj v úvode deviateho rokovacieho dňa 12. schôdze NR SR. S iniciatívou prišiel nezaradený poslanec Miroslav Beblavý v rámci balíka 28 noviel zákonov. O ich osude sa definitívne rozhodne dnes.Na rad príde aj hlasovanie o mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podľa poslancov Smeru-SD je účelová, politická a opretá najmä o opozičné argumenty. Dubovcová to odmieta a tvrdí, že jej správa je opretá o vykonaný prieskum, riadne úradné doklady a písomnosti ministerstva práce, súdne spisy a osobné rozhovory.Definitívne sa bude hlasovať aj o vládnej novele protischránkového zákona. Právnou normou sa majú upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora. Výnimku má dostať Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL). Právna norma by mohla získať podporu aj niektorých opozičných poslancov, ktorí mali najskôr o zmenách vo štvrtok (9.2.) pochybnosti.Do zákona by sa však mal zapracovať pozmeňujúci návrh, ktorým sa detailnejšie špecifikuje výnimka pre NBS, a to výslovným pomenovaním jej pôsobnosti priamo v texte zákona, na ktorú sa má výnimka vzťahovať.skonštatoval Beblavý. Práve on mal počas rokovania v pléne k návrhu zákona výhrady.Posledným neotvoreným bodom aktuálnej schôdze je návrh SaS zaviesť právnu úpravu na kontrolu množenia psov a ustanoviť podmienky chovu za účelom ich množenia. Zákon je v druhom čítaní, ale koaliční poslanci liberálom vyčítali, že nedostatočne reflektovali najmä na pripomienky vlády. Rozpor má vyriešiť pozmeňujúci návrh Alojza Baránika (SaS). Ten navrhol zmierniť novelu tak, že množenie psov by malo byť napokon regulované len v prípadoch, ak ide o podnikanie a šteňatá sa do vlastníctva iných osôb prevádzajú za peniaze. Chov psov, kde sa šteňatá darujú, by mal ostať mimo regulácie.