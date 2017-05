M. BEBLAVÝ: R. Kaliňák pri klientskom centre porušil zákon

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) konštatoval, že ministerstvo vnútra (MV) na čele s Robertom Kaliňákom (Smer-SD) porušilo pri budovaní klientskeho centra v Bratislave zákon o verejnom obstarávaní a rezort musí zaplatiť pokutu 260.000 eur. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený). ÚVO poslanca o záveroch informoval, pretože bol autorom podnetu.myslí si Beblavý, ktorý Kaliňáka vyzval na odstúpenie. Schôdzu na jeho odvolanie zatiaľ iniciovať neplánuje, ak sa tak však rozhodne zvyšok opozície, brániť jej nebude.Poslanec konštatoval, že ešte v roku 2012 vyhlásil Kaliňák reformu ESO, ktorej výkladnou skriňou mala byť výstavba klientskeho centra v Bratislavepodotkol.Beblavý pripomenul, že 11. februára 2015 MV uzavrelo bez súťaže so spoločnosťou Vienna Invest zmluvu na prenájom budovy tzv. starej Ikey, a to za 73.086 eur mesačne. Krátko na to, 9. apríla 2015, uzavrelo MV s tou istou spoločnosťou zákazku na rekonštrukciu budovy za 5,2 milióna eur. Následne 25. júna 2015 sa dodatkom nájom zvýšil na 110.855 eur mesačne. A 21. decembra 2015 uzavrelo MV opäť bez súťaže s rovnakou firmou zmluvu, ktorou získalo do vlastníctva budovu starej Ikey výmenou za doteraz zaplatené milióny, doplatok 2,3 milióna eur, ako aj za budovu Okresného úradu v centre Bratislavy znalcom ocenenú na 4,84 milióna eur.povedal Beblavý s tým, že cez infozákon žiadal od rezortu trikrát informácie, ani raz však nedostal odpoveď.Opozičný poslanec tiež pripomenul Kaliňákovo vyjadrenie pre týždenník Trend z októbra 2015 o tom, že klientske centrum bude stáť 12,75 milióna eur a že keď uzavrie finálnu zmluvu o prevode nehnuteľnosti a finančnom dorovnaní, dokáže, že to nebude viac.povedal Kaliňák pre Trend.Beblavý tvrdí, že keď ministerstvo uzavrelo celú operáciu, výsledná suma bola naozaj 12,75 milióna eur.odkázal Beblavý.Za najhoršie však poslanec považuje, že ministrom propagovaná suma 12,75 milióna eur je vycucnutá z prsta a nepochádza zo žiadnej súťaže.myslí si Beblavý.Dnes je tak podľa jeho slov zrejmé, že v tejto kauze, ktorú Kaliňák osobne riadil, uzavrel tajný dodatok a prešvihol sľúbenú sumu o minimálne pol milióna.dodal.