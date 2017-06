M. Bloomberg: Američania neodstupujú od klimatickej dohody z Paríža

Michael Bloomberg Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. júna (TASR) - Americký miliardár a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg (75) prisľúbil, že poskytne 15 miliónov dolárov (13,4 milióna eur) na podporu úsilia Organizácie Spojených národov (OSN) v boji proti klimatickým zmenám.Tlačová agentúra Belga dnes uviedla, že Bloomberg sa v reakcii na štvrtkové oznámenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že Spojené štáty odstúpia od parížskej klimatickej dohody, rozhodol podporiť aktivity sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Vrátane tých aktivít, ktoré sú určené na pomoc krajinám realizovať v praxi záväzky vyplývajúce z klimatickej dohody z Paríža.Bývalý starosta New Yorku je v súčasnosti osobitným vyslancom OSN pre mestá a klimatické zmeny, v EÚ spolupracuje s podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu Marošom Šefčovičom a spolu sú aktívni v tzv. Globálnom konvente primátorov.zdôraznil Bloomberg. Podľa jeho slov nadácia Bloomberg Philanthropies spolu s ďalšími partnermi dokáže zohnať sumu vo výške takmer 15 miliónov dolárov do fondu UNFCCC. Má to byť náhrada zo to, že sekretariát UNFCCC stratí tieto financie kvôli rozhodnutiu federálnej vlády odstúpiť od dohody z Paríža.Americké rozhodnutie znamená ťažký úder pre financovanie Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, kde 23 percent financií zabezpečuje americká strana, ako aj pre financovanie Zeleného fondu, určeného na poskytovanie medzinárodnej pomoci pre najchudobnejšie krajiny.vyhlásil Bloomberg. Podľa jeho slov starostovia, guvernéri a podnikateľské kruhy z oboch politických strán (republikáni a demokrati) podpíšu spoločné vyhlásenie na podporu OSN a spoločne dosiahnu ciele v oblasti znižovania emisií, ktoré sú zakotvené v parížskej klimatickej dohode.