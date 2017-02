M. Brennerovi sme verili od samého začiatku, tvrdí detská nemocnica

DFNsP Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. februára (TASR) - Vedenie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave verilo v nevinu primára urgentu Marcela Brennera od samého začiatku. Pre TASR to povedala hovorkyňa DFNsP Dana Kamenická.Detského lekára dnes Krajský súd v Bratislave definitívne oslobodil spod obžaloby z trestného činu prechovávania detskej pornografie. Zhromaždenými dôkazmi nebola podľa súdu preukázaná vina obžalovaného a nevyplýva z nich,povedala Kamenická.Brenner opäť pracuje v DFNsP ako primár urgentu. Do svojej pôvodnej funkcie sa vrátil ešte pred dnešným právoplatným rozsudkom. Nemocnica už po verdikte prvostupňového súdu, ktorý Brennera takisto oslobodil, avizovala, že má záujem, aby sa vrátil späť. Brenner dlho čerpal neplatené voľno.Primár urgentu akúkoľvek vinu od začiatku popieral a celú situáciu označil za absurdnú. Ako sa detská pornografia dostala do jeho počítačov, nevedel. Krajský súd dnes zdôraznil, žeDetská nemocnica sa nebojí, že by pacienti mali po negatívnej medializácii prípadu voči lekárovi predsudky.povedala pre TASR Kamenická ešte po verdikte prvostupňového súdu. Po ľudskej a profesionálnej stránke si ho podľa nej váži aj pracovný kolektív.Rozsudok Krajského súdu v Bratislave je právoplatný a nie je možné voči nemu podať riadny opravný prostriedok.