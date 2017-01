M. CARNEY: Chaotický brexit by viac poškodil Európsku úniu než Britániu

Guvernér Bank of England (BoE) Mark Carney. Foto: TASR/AP Guvernér Bank of England (BoE) Mark Carney. Foto: TASR/AP

Londýn 11. januára (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie už nie je najväčším domácim rizikom pre britskú finančnú stabilitu, uviedol dnes guvernér britskej centrálnej banky Mark Carney, pričom podľa neho sa pod zmiernenie rizík podpísala samotná Bank of England (BoE). Zároveň upozornil, že prípadný neriadený brexit by znamenal väčšie riziko pre Európsku úniu než pre Britániu.Ako povedal pred výborom britského parlamentu, opatrenia, ktoré centrálna banka prijala krátko po júnovom referende, v ktorom Briti tesnou väčšinou odhlasovali odchod krajiny z Európskej únie, pomohli spomínané riziká zmierniť. Zároveň však varoval, že Británia čelí globálnym rizikám a proces adaptácie na život mimo Európskej únie môže tieto riziká opäť zvýšiť.Podľa Carneyho je v záujme Británie aj Európskej únie zabezpečiť riadený brexit a vytvoriť po začatí rokovaní o odchode Británie z EÚ pre sektor finančných služieb prechodné obdobie. Rozhovory by sa mali začať do konca marca. V tejto súvislosti dodal, že v prípade chaotického brexitu by Európska únia čelila väčšiemu riziku, čo sa týka finančnej stability, než samotná Británia.