M. ČÍŽ: Tajné listiny by mali byť odovzdané príslušnému orgánu

Na snímke podpredseda Národnej rady NR SR Miroslav Číž. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Vo svete vznikol problém medzi verejným záujmom, utajovanými skutočnosťami a mechanizmom ich zverejňovania. V niektorých prípadoch je intenzita informácií taká silná, že verejný záujem prevažuje nad záujmom chrániť a dodržiavať zákony súvisiace s utajovaním. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 k téme citlivých utajovaných skutočností to vyhlásil podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž.Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) nebola prvá a nebude ani posledná, ktorá sa stretla s utajovanou skutočnosťou, ktorá jej do rúk jednoducho nepatrí, myslí si poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová.používajú fakty a informácie, ktoré majú ostať v utajení a nemajú sa potulovať po schránkach a poštách kohokoľvek.dodala Blahová.Problémom Slovenska je podľa poslanca Číža "špinavý" spôsob politického zápasu, ktorý mal do slovenskej politiky vniesť Igor Matovič (OĽaNO-NOVA).povedal Číž. Začiatok takýchto praktík vidí v 90. rokoch, keď bol zverejnený rozhovor ministra vnútra a šéfa informačnej služby, pričom ani vtedy, ani pri ďalších podobných prípadoch nezaznamenal zo strany súčasnej opozície vyjadrenie, že to nie je v poriadku, a verejné odsúdenie takýchto praktík.dodal Číž.Podľa poslanca za OĽaNO–NOVA Jozefa Viskupiča vypustil "džina z fľaše" vo februári 2016 premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý zverejnil informácie z daňového spisu Igora Matoviča.vyhlásil Viskupič a pripomenul aj kauzu čítania poslaneckých listov v NR SR a používanie informácie z jeho zdravotných záznamov predsedom NR SR Andrejom Dankom (SNS) v pléne parlamentu aj porušovanie daňového tajomstva.povedal poslanec OĽaNO–NOVA. Chyby vidí v nakladaní s utajovanými skutočnosťami, slabom kompetenčnom rámci Národného bezpečnostného úradu a v neustanovení poslaneckého orgánu, ktorý by kontroloval používanie informačno-komunikačných prostriedkov.Podpredseda Slovenskej národnej strany a poslanec NR SR Štefan Zelník zásadne odmieta tvrdenie, že by predseda parlamentu čítal niekomu listy. Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová sa podľa neho mala správať zodpovedne ako podpredsedníčka parlamentu a vážiť slová, namiesto zverejnenia informácie v pléne, ktorá podľa Zelníka účelovo spájala s predsedom parlamentu Dankom." doplnil Zelník.