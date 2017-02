M. DRAGHI: Eurozóna aj naďalej potrebuje podporu zo strany ECB

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. februára (TASR) - Ekonomika eurozóny je na správnej ceste, aj napriek tomu ale ešte stále potrebuje podporu od Európskej centrálnej banky (ECB). Povedal to dnes pred poslancami Európskeho parlamentu prezident ECB Mario Draghi.V januári ECB opäť ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Rada guvernérov tiež potvrdila, že bude pokračovať v programe nákupu cenných papierov. Do konca marca bude v jeho rámci nakupovať mesačne cenné papiere za 80 miliárd eur, a potom objem mesačných nákupov zníži na 60 miliárd eur. Program by mal trvať do konca decembra 2017, v prípade potreby aj dlhšie.Cieľom pokračovania uvoľnenej menovej politiky ECB je dosiahnutie inflačného cieľa na úrovni tesne pod 2 %. Postupný rast spotrebiteľských cien síce zvýšil očakávania, že ECB by mohla svoju politiku podpory ekonomiky eurozóny zmierniť, podľa Draghiho je však na to ešte skoro.povedal Draghi. Podľa neho sú totiž za súčasným rastom spotrebiteľských cien dočasné faktory ako rast cien energií.dodal Draghi.