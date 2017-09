M. Draghi je presvedčený, že inflácia dosiahne inflačný cieľ

Na snímke guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je stále viac presvedčená, že inflácia sa vráti na úroveň inflačného cieľa, je však potrebné byť trpezliví. Uviedol to dnes prezident ECB Mario Draghi.povedal Draghi pred výborom Európskeho parlamentu pre ekonomické otázky.Vzhľadom na to, že ekonomika eurozóny rastie 17. kvartál po sebe, očakáva sa, že ECB od budúceho roka obmedzí svoj program nákupu dlhopisov, a to aj vtedy, ak by inflácia zotrvala ešte nejaký čas pod inflačným cieľom banky.Draghi však vyzval na trpezlivosť. V tomto smere poukázal na výkyvy výmenného kurzu, ktorý je podľa neho zdrojom nestability.povedal Draghi.dodal Draghi.