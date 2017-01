M. Draghi: Opustenie eurozóny by bolo pre každú krajinu veľmi drahé

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 30. januára (TASR) - Ekonómovia hodnotia hospodársku situáciu Talianska ako kritickú. Guvernér Rakúskej národnej banky (ÖNB) Ewald Nowotny dnes v tejto súvislosti povedal, že odchod Ríma z eurozóny by bol preň ekonomickou samovraždou. Zdôraznil, že Taliansko potrebuje naliehavo výrazné reformy.Nedávno verejne varoval vedenie krajiny pred opustením eurozóny aj prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Talian Mario Draghi.Hospodárskej samovraždy by sa dopustilo rovnakým krokom aj Francúzsko.Ak by chcela ktorákoľvek krajina opustiť eurozónu, musela by najprv splatiť svoje veľké dlhy voči ECB. O tejto podmienke napísal Draghi talianskym poslancom v Európskom parlamente.List sa pokladá za varovanie nielen Taliansku, ale aj iným politikom, ktorí sa zahrávajú so scenármi opustenia spoločnej meny. Realizácia takého scenára by vyšla každú krajinu veľmi draho.V Taliansku propaguje odchod z eurozóny populistické Hnutie piatich hviezd. Vo Francúzsku je zánik eura v programe nacionalistického frontu Maríne Le Penovej.Nowotny dnes v Klube ekonomických redaktorov vo Viedni zdôraznil,. Diskusie o opustení spoločnej meny sa podľa neho nevedú na racionálnej ekonomickej úrovni, ale len na emocionálnej. To je však nebezpečné.Guvernér rakúskej centrálnej banky chce osobnými vystúpeniami prispieť k tomu, aby sa populistickým špekuláciám o odchode z eurozóny nevenovala veľká pozornosť.Kto však bude chcieť v budúcnosti vstúpiť do eurozóny, bude musieť spĺňať podstatne prísnejšie podmienky. Z doterajších skúseností vyplýva poučenie, že nimi nie sú tie doterajšie maastrichtské.