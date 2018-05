M. Draghi požaduje nový fiškálny nástroj na boj s krízami v eurozóne

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Florencia 11. mája (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi požaduje vytvorenie nového spoločného fiškálneho nástroja na boj s krízami v eurozóne.Eurozóna podľa Draghiho potrebuje nový spoločný fiškálny nástroj, ak chce zabezpečiť, aby jej členské krajiny neroztrhali budúce ekonomické šoky.Dodal, že by to bola ďalšia úroveň stabilizácie, ktorá by podporila dôveru v rámci národných politík.