M.Dulla: Zastavenie opravy trate potrvá možno do deväť týždňov

Archívna snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. septembra (TASR) – Zastavenie rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave pre rozdielny právny názor medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a ministerstvom dopravy odhaduje odborník na stavebné právo a karloveský miestny poslanec Vladimír Dulla na minimálne osem až deväť týždňov.povedal pre TASR.Ministerstvo dopravy pred pár dňami rozhodlo, že rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej nebola povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia, preto je nutné výstavbu zastaviť. Má tak k tomu dôjsť v najbližších dňoch. Dulla vníma túto situáciu ako hrubé zlyhanie, ktoré postihne širokú verejnosť.tvrdí Dulla. Očakáva preto bez zbytočného odkladu nové prerokovanie a rozhodnutie BSK, pretože právny názor ministerstva je záväzný. BSK sa bráni a tvrdí, že postupoval striktne podľa zákona a rozhodnutie odvolacieho orgánu analyzuje.Aby rekonštrukcia neustála na dlhý čas, Dulla navrhuje, aby sa rozdelilo povoľovanie na samostatné konanie o dráhe a samostatne na zastávku MHD. Prvé konanie by podľa neho stačilo jednoducho zopakovať. Dalo by sa dosť rýchlo vydať nové rozhodnutie a obnoviť práce na drvivej väčšine dráhy. "V druhom konaní by nebol problém dodržať správny úradný postup a všetky formálne náležitosti doručovania a rokovania so správne vymedzeným okruhom účastníkov," vysvetlil. Ako podotkol, taký prístup by si vyžiadal osobitnú organizáciu práce špeciálneho stavebného úradu BSK.V rámci rekonštrukcie trate sa mala umiestniť zastávka električiek pred vjazd do dvora spoločného pre viacero domov. Dulla to považuje za odborný a zrejme aj právny problém, pretože za normálnych okolností by ľudia čakali na súbežnom úseku chodníka. V tomto prípade by však blokovali tento vjazd.uviedol odborník.Pri zachovaní zastávky pred vjazdom by podľa neho zrejme nedošlo k uspokojeniu oprávnených záujmov vlastníkov troch domov a možno predpokladať odvolanie so všetkými negatívami blokovania výstavby na dva i viac mesiacov.Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa týka úseku od zastávky na Kamennom námestí po odbočenie električiek za križovatkou Mickiewiczova - Americké námestie – Špitálska. Práce boli spustené začiatkom augusta a podľa odhadov mali trvať tri mesiace. Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý vzniknutú situáciu analyzuje, minulý týždeň informoval, že práce zatiaľ pokračujú podľa harmonogramu.