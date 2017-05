M. ĎURINDA: Chceme prinášať vždy niečo nové

Spevák kapely Tublatanka Maťo Ďurinda, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa

Štrbské Pleso 21. mája (TASR) – Slovenská rocková kapela Tublatanka v sobotu 27. mája odohrá koncert v Londýne, o deň neskôr aj v írskom Dubline. Ako povedal po sobotňajšom koncerte (20.5.) na Štrbskom Plese líder kapely Martin Ďurinda, do tatranského prostredia sa prišla kapela rozospievať. Komorný koncert na Štrbskom Plese lídrovi kapely pripomínal časy z minulosti, keď sa na všetkých koncertoch sedelo.povedal líder kapely. Ako doplnil, bol rád, že sa mu to podarilo, lebo si mohol naživo vypočuť viaceré anglické kapely.priblížil Ďurinda.Podľa lídra Tublatanky sa zhruba do polovice 80. rokov na koncertoch sedelo.skonštatoval. Ako doplnil, okrem rockových koncertov kapela rada hrá aj tie komorné. Na tom tatranskom sa kapela predstavila so sláčikovým kvartetom Adventure Strings.povedal basgitarista kapely Juraj Topor.Koncerty sú podľa lídra Tublatanky náročné.povedal. Napriek tomu sa za desiatky rokov, ktoré na hudobnej scéne pôsobia, snažia na pódiu zo seba vydať maximum. Rocková kapela je na slovenskej scéne od roku 1982, kedy ju založil Martin Ďurinda a Juraj Černý. Podľa Ďurindu plánuje kapela hrať aj ďalej.uzavrel.Vystúpenie Tublatanky bolo tento rok druhým v rámci koncertov v hoteli Kempinski na Štrbskom Plese. Pred letnou prestávkou je ešte v júni pripravený program pre najmenších pri príležitosti osláv Dňa detí v podobe Spievankova.