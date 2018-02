M. FEDOR: Koalícia je bližšie k posilneniu nezávislosti polície

Poslanec Most-Híd Martin Fedor Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. februára (TASR) - Koalícia je bližšie k dohode o zmenách, ktoré by mali posilniť nezávislosť polície a policajnej inšpekcie. Policajného prezidenta už možno nebude menovať minister vnútra, ale vláda po verejnom vypočutí v parlamentnom výbore. Zmeny zrejme čakajú aj samotnú policajnú inšpekciu. O návrhoch zmien má koalícia rokovať, minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) už návrh poslal. TASR to potvrdil poslanec Národnej rady SR z klubu Mosta-Híd Martin Fedor.uviedol Fedor. Pripomenul, že v programovom vyhlásení sa vláda zaviazala hľadať model, ktorý by posilnil nezávislosť policajnej inšpekcie. V polčase vládnutia je podľa Fedora čas dostať túto tému na stôl.Poukázal aj na rokovania na expertnej úrovni, na ktorých sa zúčastňovala aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) a ktoré priniesli podľa Fedora niektoré návrhy. Za najdôležitejšie označil zmenu spôsobu menovania a odvolávanie policajného prezidenta a tiež zmeny vo fungovaní policajnej inšpekcie.povedal Fedor.Návrh podľa jeho slov by mal spočívať v tom, že po výberovom konaní predloží minister vnútra návrh na menovanie policajného prezidenta vláde. Kandidáta by mal verejne vypočuť parlamentný branno-bezpečnostný výbor. Schvaľovať by ho mala vláda.doplnil s tým, že policajný prezident by mal byť menovaný len na istý počet rokov.Zmeniť by sa mal aj koncept policajnej inšpekcie.doplnil Fedor. Pre trestné činy policajtov by mali byť podľa jeho slov zriadené tri špecializované odbory Generálnej prokuratúry.poznamenal.Ľudia podľa Fedora musia mať pocit, že možné prešľapy policajtov budú vyšetrené bez politických vplyvov.doplnil Fedor.Ministerstvo vnútra sa k podrobnostiam zatiaľ nevyjadruje.uviedla hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová.