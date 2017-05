M. Fedor: OS SR potrebujú nové investície na ich chod a modernizáciu

Martin Fedor Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. mája (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR nevyhnutne potrebujú nové investície na ich chod aj modernizáciu. Vyhlásil na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente Martin Fedor z klubu Mosta-Híd. Fedor spolu s Martinom Glváčom (Smer-SD) predložili do parlamentu deklaráciu o podpore obrany SR.Materiál podľa Fedora predložili preto, aby bol vyslaný jasný signál, že je tu politická vôľa na plnenie adekvátnych záväzkov.povedal Fedor. Zdôrazňovať podľa neho treba aj obrannú spoluprácu medzi krajinami EÚ. Fedor volá po vybudovaní spoločného obranného trhu Únie.Pripomína, že medzinárodná situácia nie je veľmi lichotivá.poznamenal a poukázal na vojnový konflikt na Ukrajine, prebúdzajúci sa Balkán, neustály migračný tlak aj hrozbu terorizmu.Na zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie treba podľa neho reagovať. Fedor predpokladá, že vláda príde čoskoro s návrhmi. Fedorove slová podporil aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár.doplnil.Koaliční poslanci v deklarácii navrhujú, aby Národná rada SR vyjadrila pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Deklarácia hovorí aj o podpore plánov na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. NR SR zároveň žiada vládu, aby s parlamentom pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja ozbrojených síl.Deklaráciu víta aj strana SaS. Uvádza, že to bol pôvodne jej návrh. Výdavky na obranu sú podľa Ľubomíra Galka dlhodobo nízke, čo znamená, že ozbrojené sily nie sú spôsobilé v plnej miere plniť si úlohy, ktoré od nich verejnosť očakáva. Návrh, aby výdavky na obranu do konca tohto volebného obdobia dosiahli 1,6 percenta HDP označil za mierny pokrok oproti súčasnému stavu, aj keď je to menej, ako dve percentá HDP, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do NATO.