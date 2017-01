M. Fedor uvažuje nad kandidatúrou na predsedu Trenčianskeho kraja

Martin Fedor Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. januára (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za Most-Híd Martin Fedor uvažuje nad kandidatúrou na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Definitívne sa však ešte nerozhodol.povedal pre TASR Fedor. Bývalý minister obrany už v minulosti za predsedu Trenčianskeho kraja kandidoval.Termín volieb do vyšších územných celkov ešte nie je určený. Pokiaľ sa nezmení zákon a voľba predsedov krajov zostane dvojkolová, voľby by sa mali konať najneskôr v sobotu 4. novembra. Ak sa zákon zmení a voľby budú jednokolové, bude možný aj neskorší novembrový sobotný termín. Noví predsedovia krajov a krajskí poslanci musia byť známi do 23. novembra.