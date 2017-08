M. FTÁČNIK: BSK nutne potrebuje zmenu na poste predsedu

Na snímke kandidát Milan Ftáčnik, archívne foto Foto: TASR/Michal Svitok Foto: TASR/Michal Svitok

Bratislava 31. augusta (TASR) – Osem rokov Pavla Freša na čele Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) znamenalo osem nesplnených sľubov. Na dnešnej tlačovej konferencii, v prítomnosti súčasného predsedu bratislavského VÚC, to uviedol kandidát na predsedu BSK v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov Milan Ftáčnik (nezávislý).Za nesplnené sľuby označil nezrealizovaný obchvat Pezinka, neopravenú cestu medzi Malackami a Rohožníkom, problémové fungovanie integrovanej dopravy v kraji, nezrealizované sľubované opravy ciest II. a III. triedy, ktoré má kraj v správe, nevyužitie deväťhektárového pozemku v Petržalke, stále chýbajúcu opravu Divadla Aréna i synagógy v Senci. Frešovi Ftáčnik vyčíta i to, že sa venoval i politickým aktivitám a neupriamil pozornosť iba na vedenie samosprávneho kraja. "Toto všetko sú dôvody, prečo BSK nutne potrebuje zmenu na poste predsedu," povedal nezávislý kandidát.Každý z bodov v krátkosti rozviedol, veľmi kriticky sa postavil najmä k chýbajúcemu pezinskému obchvatu.uviedol Ftáčnik. Projekty integrovanej dopravy v kraji zasa podrobil kritike v súvislosti s chýbajúcou nadväznosťou spojov a neodstránením súbehu autobusov a vlakov.Na otázku TASR, ako hodnotí aktuálne kroky BSK týkajúce sa niektorých kritizovaných bodov, napríklad prípravy Family Parku na pozemku v Petržalke, verejného obstarávania na rekonštrukciu cesty medzi Malackami a Rohožníkom či výzvy na predkladanie ponúk na rekonštrukciu synagógy v Senci, Ftáčnik odpovedal, že ide iba o naháňanie záležitostí na poslednú chvíľunedal sa odbiť Ftáčnik.Na poste predsedu BSK chce bývalý primátor Bratislavy presadiť niekoľko zmien. Netýkajú sa iba kraja ako celku, Ftáčnik niektoré z nich špecifikuje i pre jednotlivé okresy kraja. Medzi jeho celokrajské vízie patrí zlepšenie integrovanej dopravy – zlepšiť nadväznosť spojov, poskytnúť i mobilnú aplikáciu na nájdenie časovo najkratšej cesty do zvoleného cieľa so zohľadnením reálnych dát o doprave. Chce tiež usmerňovať rozvoj obcí v okolí Bratislavy zmenou územného plánu BSK, ktorý na istý počet obyvateľov predpíše minimálnu občiansku vybavenosť.Kandidát na nového šéfa kraja chce pripraviť i program aktívneho starnutia zohľadňujúci potreby seniorov i program budovania nájomných bytov. Zlepšovať chce i podmienky na školách.ohlásil. Vie si predstaviť, že pri týchto snahách využije i synergiu s krokmi hlavného mesta snažiaceho sa presadiť zmenu vo financovaní Bratislavy.V prípade špecifických cieľov pre jednotlivé okresy má Ftáčnik v prípade Bratislavského okresu ambíciu dohodnúť sa s hlavným mestom na spolupráci pri starostlivosti o cesty.uviedol.V Malackom okrese je prioritou cesta Rohožník-Malacky i obchvat Malaciek, kde sa prihovára za využitie existujúcej diaľnice s novou križovatkou Studienka. V prípade okresu Pezinok vidí hlavnú úlohu v realizácii obchvatu okresného mesta, zasadzuje sa i o podporu a ochranu vinohradníctva. V okrese Senec chce podporiť rozšírenie starej Seneckej cesty i zvýšenie dopravných kapacít v železničnej preprave v smere z Dunajskej Stredy.uviedol. Finálny dokument svojho volebného programu predstaví na budúci týždeň.Okrem Ftáčnika sa o post predsedu BSK bude uchádzať súčasný šéf bratislavského VÚC Pavol Frešo. Svoju kandidatúru oficiálne potvrdil aj poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Droba, bratislavský mestský poslanec a vicestarosta mestskej časti Jarovce Jozef Uhler a predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov Ľubomír Kolárik. Tiež spevák, moderátor a podnikateľ Martin Jakubec, líder neformálnej občianskej platformy Statoční ľudia slobody Rastislav Blaško, starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto i súčasný poslanec Zastupiteľstva BSK Rudolf Kusý. O post predsedu BSK sa chce uchádzať aj súčasný starosta Vajnôr a zároveň bratislavský mestský poslanec Ján Mrva. Oficiálne to má oznámiť 5. septembra.