M. Ftáčnik: Stále som v napätí a očakávaní, ako to dopadne

Na snímke Milan Ftáčnik. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. novembra (TASR) – Potešilo ma to, ale stále som v napätí a očakávaní, ako to naozaj dopadne, skonštatoval pre TASR na margo prieskumu agentúry AKO favorizovaný kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik. Podľa výsledkov prieskumu by sa mal víťazom volieb v Bratislavskom kraji stať práve bývalý primátor Bratislavy." povedal Ftáčnik. Poukazuje pritom na to, že z prieskumov vyplýva, že k volebným urnám sa chystalo 50 percent ľudí, reálna účasť sa však podľa Ftáčnika môže pohybovať na úrovni 25, prípadne 21 percent, ako tomu bolo v predchádzajúcich krajských voľbách.Na výsledky volieb čaká Milan Ftáčnik so svojim volebným tímom, rodinou, priateľmi a podporovateľmi spolu s novinármi. Atmosféra je zatiaľ pokojná. Medzi prítomnými je napr. bývalý dopravný inžinier hlavného mesta Tibor Schlosser, bývalý riaditeľ magistrát Rastislav Gajarský, voľakedajšia zástupkyňa riaditeľa a vedúca oddelenia koordinácie dopravných systémov bratislavského magistrátu Jela Plencnerová či koordinátor Rady seniorov Bratislavy Bohdan Telgársky.