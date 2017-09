M. FTÁČNIK: Ústava by sa mala meniť iba vtedy, keď je to nevyhnutné

Na snímke Milan Ftáčnik Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ústava SR je základný zákon štátu a mal by sa meniť iba vtedy, keď je to nevyhnutné, keď sa zásadne menia okolnosti okolo nás alebo sa ukáže situácia, s ktorou ústavný text nepočítal. Pre TASR to uviedol Milan Ftáčnik, ktorý v roku 1992 pri podpise ústavy niesol spolu s vtedajšími poslancami Jozefom Prokešom a Vladimírom Bajanom Ústavu SR, štátny znak, pečať a vlajku SR.Nemyslí si, že by sme potrebovali novú ústavu.vysvetlil.Spomína, ako SDĽ odmietla prezidentský systém, ale aj návrh kancelárskeho systému.objasnil. Ftáčnik si naďalej myslí, že netreba zásadne meniť postavenie prezidenta, teda ani mu dávať právo navrhovať zákony.uviedol Ftáčnik.Hoci si nemyslí, že treba novú ústavu, vie si predstaviť, že za istých okolností by mohla prísť potreba jej prijatia.konkretizoval.Ftáčnik nevidí dôvod ani na zmenu preambuly.zaspomínal si na schvaľovanie ústavy. Podľa neho preambula začína správne slovami "My národ slovenský".uzavrel.